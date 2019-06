Juventus, Maggio bacchetta Sarri: «Gli sms non si rivelano mai»

Anche il quieto Christian Maggio, azzurro per dieci anni, capitano della squadra e poi vice dopo il passaggio dei gradi a Marek Hamsik, attacca Maurizio Sarri. Il 37enne esterno, in forza dalla scorsa stagione al Benevento, lo fa con il suo stile garbato ma pure a lui non sono piaciuti quei riferimenti del nuovo allenatore della Juve a messaggi ricevuti da ex azzurri. «Mi hanno accusato di tradimento? A me hanno detto altro, però non rivelerò mai chi è stato», ha detto nel giorno della presentazione all'Allianz Stadium.



