Napoli, Milik verso il forfait: contro la Juve tornano i tre piccoli

Il calendario inchioda il Napoli (ma anche la Juventus) alle proprie responsabilità: già non ci si può nascondere. Uno scontro diretto che arriva troppo presto, per questa esigenza di copiare dagli altri (la solita Premier) la formula del sorteggio libero. Giocare la partita più bella della serie A ad agosto, con due squadre ancora alla ricerca della forma giusta, è un vero spreco: ma tant'è. Ancelotti torna ad affrontare l'unica squadra i cui tifosi non sono mai riusciti a mandarlo giù. Pure l'anno scorso lo presero di mira e lo costrinsero a quella memorabile battuta per riscattarsi dai cori: «Mi consolerò guardando in bacheca la coppa del 2003».



