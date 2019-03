Napoli-Juventus, la partita dei tifosi: «Vinciamo anche solo per orgoglio»

di Antonio Menna

Se il calcio non è che la continuazione della politica con altri mezzi, Napoli-Juventus racconta tutta la storia di questo tempo: popolo contro élite, gente contro il potere, cittadini contro il Palazzo, Davide contro Golia, poveri contro ricchi, Sud contro Nord. «E i Borbone contro i Savoia», rincara la dose Giovanni Amodio, mentre tratta sul prezzo per vendere un cappello a una signora che osserva la sua bancarella di piazza Dante. «In gara ci sta il riscatto dell'Unità d'Italia», aggiunge. Inutile dirgli che sembra un poco esagerato. La grande sfida ha questo di affascinante: ognuno ci mette quello che gli scoppia nel cuore. È come una tavola dei colori, l'appuntamento, l'epica, il Capodanno dei sentimenti.



Non c'è la grande febbre della vigilia, però: i tredici punti di distanza abbassano la temperatura ma una botta negli stinchi al potere gliela vorrebbero dare tutti. «Per me vincere contro la Juventus aggiunge Giovanni, mentre srotola l'immancabile sciarpa che abbina la squadra di Torino a quella materia organica che non profuma di buono equivale a un trofeo. È una cosa da perdenti? Poi vediamo. Io ho pronta una batteria di fuochi. Metà la sparo stasera, dopo i due gol di Insigne. L'altra metà la sparo quando l'Atletico Madrid passerà il turno di Champions». Nella caffetteria accanto fa capolino il titolare, che si affaccia furtivo sul marciapiede e lancia uno sguardo. «Eccolo là», urla Giovanni, «un napoletano juventino». A questo grido, l'uomo rientra nel suo bar, poi esce di nuovo con un sorriso. «No, la foto no», implora, negando anche il nome. «Qui già è difficile, poi con la fotografia sul giornale devo solo chiudere». Ma ci pensa il suo garzone a chiarire lapidario: «Si piglia scuorno di essere juventino, dovete capirlo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO