«Così con quei tre gol alla Juve entrammo nella storia del Napoli»

di Pino Taormina

Il signore della Champions domani proverà il miracolo. Un miracolone, ecco. Carletto Ancelotti rivedrà l'Arsenal per tentare un'impresa che a un altro Napoli riuscì. Esattamente 30 anni fa. All'andata dei quarti di finale della Coppa Uefa 1988-1989 gli azzurri persero il derby italiano con la Juventus proprio per 2-0 al Comunale. Al ritorno al San Paolo finì 3-0 per il Napoli. «Il ribaltone si può pensare. Servirebbe una scintilla, una sola» dice l'allenatore di allora, Ottavio Bianchi.



Non sono proprio come gli anni del libro di Dumas, ma serve davvero qualcosa di simile a un romanzo d'appendice per poter riuscire a ribaltare il risultato dell'andata. Non serve la Kriptonite, ma poco ci manca. Ottavio Bianchi e Luciano Moggi di quel Napoli erano l'allenatore e il potente (già allora) direttore generale. Di quella vigilia che portò al ribaltone ricordano ogni cosa. Moggi, però, giura che del nome dell'arbitro, il tedesco orientale Kirschen, non c'è traccia nella sua mente. «Ricordo solo le proteste della Juve subito dopo, ma quella vittoria fu nettissima e meritatissima. E ci spalancò le porte al primo e unico successo europeo del Napoli». Piano, piano, anche Bianchi si scioglie. «Certo che ricordo cosa dissi ai miei giocatori prima di scendere in campo: nulla. Non dissi proprio nulla. Li guardai negli occhi e basta perché so bene che prima di certe gare ogni parola è inutile. Non c'era certo bisogno di caricare Careca o Maradona o Francini, io ai discorsi motivazionali non ho mai creduto: guardai negli occhi i ragazzi e capii che c'erano. A quel punto, mi misi da parte e aspettai di scendere in campo».



