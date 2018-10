Napoli, i tifosi si scatenano dopo il tweet anti-Juve di Malcuit

di Gianluca Agata

Instagram per lanciare la sfida. Oggi le guerre si fanno sui social. Massimiliano Allegri è solito, dopo il posticipo serale, affidare a un tweet le sue considerazioni sul post partita. Quando ha terminato tutte le interviste di rito sale sul pullman e twitta in prima persona, o magari affida a terzi il suo pensiero che, immediatamente, fa il giro d'Italia. E la considerazione a mente fredda diventa una colonna portante sulla quale cominciare il lavoro della settimana. Kevin Malcuit non è da meno, ma la prende un po' da lontano e fissa la data del retour match contro la Juventus. «Vi aspettiamo a casa nostra...» scrive il terzino su Instagram. Chiaro messaggio di carica e allo stesso tempo sfida alla Juve dopo l'andata persa sabato all'Allianz Stadium. Appuntamento al San Paolo, dunque. Che fa il carico di like in poche ore: siamo oltre 21mila e una pioggia di commenti che si arena intorno ai 500 post. La sua capigliatura ha già conquistato tanto che «Fratm o' Canarin titolare larg a' destr» è la considerazione di Cirosavoraa, ma c'è anche chi lo avrebbe voluto in campo molto prima sabato a Torino. Non manca lo juventino (salvatoredambrosio92) che dice: «Quando veniamo da voi state 15 punti dietro». Ma la battaglia degli insulti è sempre dietro l'angolo con napoletani e juventini che sul social se le danno di santa ragione. «Comm si aggressiv Fratm» è il commento di loffredoalessandro. «È lo spirito giusto» aggiunge Pollicione 96.



