Napoli-Juventus, la carica dei tifosi: «Vinciamo costi quel che costi»

di Oscar De Simone

La partita della vita, quella da giocare seguendo più il cuore che la tattica. È anche questo Napoli-Juventus, in calendario questa sera sotto gli occhi di migliaia di tifosi. È la gara della stagione, quella da vincere a ogni costo e che promette grandi sorprese.



«Non aspettiamo altro per tutto il campionato - dichiarano i cuori azzurri ai tornelli dello stadio San Paolo - Questa partita rappresenta la nostra storia e la nostra rivalsa. È vero che i punti di distanza sono tanti e che c’è poco da fare per raggiungere il primo posto, ma questa partita va vinta in ogni modo. Loro sono i nostri rivali sportivi di sempre e stasera vogliamo vedere i ragazzi di Ancelotti decisi e cattivi come mai prima d’ora. Possiamo e dobbiamo farcela, questa sfida è troppo importante per noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA