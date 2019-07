Napoli, Karnezis chiede calma: «Mettiamo minuti nelle gambe»

«Abbiamo iniziato a lavorare molto bene, queste amichevoli servono solo per mettere minuti nelle gambe». Tra i pochi veterani presenti a Dimaro in questi primi giorni di ritiro Orestis Karnezis, il portiere greco partito titolare nella gara col Benevento.



Ai microfono di Tv Luna, il portiere azzurro commenta il match amichevole. «I tifosi danno sempre grande entusiasmo e li ringraziamo per il supporto che danno».

