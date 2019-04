Napoli, Karnezis fa ammenda: «Ma da domani testa all'Arsenal»

«Abbiamo concesso troppe occasioni e non siamo riusciti a sfruttare le nostre». Così Orestis Karnezis riassume una serata difficile ed un pari deludente contro il Genoa al San Paolo. «La squadra ha fatto un gran lavoro, è stata una settimana difficile con due partite ravvicinate, ma da domani si riparte e vogliamo farci trovare pronti giovedì».



Un girone fa la sua ultima volta in campo. «Non è facile per un portiere rientrare dopo così tanto tempo. Ma cerco di lavorare sempre, abbiamo un ottimo staff e sono a disposizione dell’allenatore» ha continuato in mixed. «Mi spiace per il risultato, volevamo tutti una vittoria, da domani guardiamo avanti per ritrovarci al massimo in vista dell’Arsenal. Nelle ultime due partite non siamo riusciti ad esprimere il meglio, ma sappiamo dove abbiamo sbagliato e come poter reagire. Ancelotti ci ha detto che dobbiamo tutti migliorare, abbiamo già dimostrato di avere qualità diverse e dobbiamo pensare bene alla prossima partita, sappiamo che sarà difficile ed importante. Già in passato abbiamo affrontato squadre forti, ma siamo forti anche noi, cercheremo di essere tutti nelle migliori condizioni».

