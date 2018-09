Karnezis: «Felice per la prestazione Con Ancelotti c'è spazio per tutti»

«Abbiamo iniziato molto bene, con la giusta mentalità fin dal primo minuto, e abbiamo fatto tre gol bellissimi per tre punti importanti». È tornato ad essere protagonista Orestis Karnezis, il portiere greco di nuovo titolare al San Paolo. «Sappiamo che è un momento in cui ci saranno tante partite di fila, tutti hanno spazio, lavoriamo per farci trovare sempre pronti perché chiunque gioca può fare bene», ha detto.



«Abbiamo vari elementi di alto livello, c’è tanta qualità in rosa, poi dipende da cosa chiede il mister», ha continuato Karnezis a Radio Kiss Kiss. «Sono felice anche della mia prestazione, al Napoli serve un portiere che usi molto i piedi quindi devo impegnarmi molto e migliorare da questo punto di vista perché la squadra ne ha bisogno. La gara contro la Juventus? Andremo a Torino per fare tre punti, cercheremo di fare il nostro gioco e di vincere anche a Torino».

