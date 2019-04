Napoli, Koulibaly allontana Empoli «Ora non ripetiamo gli stessi errori»

Protagonista in chiaroscuro della gara del Castellani anche Kalidou Koulibaly, uno dei punti di riferimento del Napoli di Ancelotti che non ha fatto vedere il meglio nell'ultimo turno di campionato. «Non abbiamo giocato ai nostri soliti livelli. Sconfitta meritata e che fa rabbia. La analizzeremo per non ripetere più gli stessi errori». Sui social il difensore azzurro ha scritto ai tifosi napoletani per rispondere alle tante critiche piovute sulla squadra al fischio finale, con i fan preoccupati dal ko soprattutto in vista dell'impegno contro l'Arsenal in Europa League.





