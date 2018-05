Koulibaly, sirene dalla Premier: l'Arsenal offre 60 milioni di euro

di Delia Paciello

Kalidou Koulibaly sempre più protagonista del Napoli che ha fatto sognare migliaia di tifosi. Ma la sua fama è ormai arrivata anche dall’altra parte della Manica, tanto che sono diversi i club di Premier pronti a sborsare offerte monstre per il giocatore: dopo il Chelsea e il Manchester United secondo il Daily Express ora anche l’Arsenal starebbe concretamente pensando di farsi avanti. Anzi avrebbe già pronta sul tavolo un’offerta da 60 milioni di euro per convincere De Laurentiis a lasciar partire il senegalese. I guinners infatti nella stagione in corso avrebbero concesso ben 51 gol agli avversari in Premier League, il peggior risultato dopo l’annata 1983-84; e per questo avrebbero pensato di riformare il reparto arretrato puntando proprio su Kalidou.



Nessuna clausola per il centrale difensivo azzurro: sarà quindi il presidente a decidere il da farsi. Certo sono anni che rinuncia a laute offerte per il suo calciatore, ed oggi K2 ha davvero un gran mercato: potrebbe dunque arrivare l’offerta giusta in grado di persuadere il produttore cinematografico. Il Chelsea in primis infatti non pare disposto a mollare la presa, tanto che potrebbe far partire un’offerta a rilancio scatenando così una vera e propria asta per il difensore.



C’è da considerarsi anche che, pur restando in azzurro, l’agente del giocatore potrebbe far partire una richiesta di adeguamento per mettersi al pari o quasi con gli ingaggi di altri colleghi del suo stesso livello, specie dopo le dimostrazioni date alla squadra durante la stagione. Ma il patron azzurro non vorrebbe far salire il tetto ingaggi, e di fronte ad offerte che si preannunciano alquanto allettanti e alle richieste del procuratore potrebbe scegliere di puntare su altri giovani talentuosi profili per il suo organico, specie in caso di partenza di Sarri. Altrimenti è chiaro che in caso di permanenza il tecnico chiederebbe con forza di trattenere anche i suoi giocatori chiave, e fra questi c’è proprio Koulibaly. C’è da attendere dunque ancora un po’ prima di aver chiaro il destino di alcuni azzurri legati all’allenatore: intanto si fa largo l’idea di una possibile rivoluzione in vista.

