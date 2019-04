Napoli, Koulibaly ci mette la faccia «Dobbiamo chiudere al meglio»

La sconfitta contro l'Atalanta ha lasciato più di un pensiero al Napoli di Carlo Ancelotti, sconfitto in casa in una Pasquetta dal sapore amaro per i 20mila accorsi al San Paolo. A metterci la faccia dopo il ko è stato Kalidou Koulibaly, ieri in campo contro i nerazzurri.



«Dobbiamo lavorare e finire bene la stagione: per noi e per i nostri tifosi» il messaggio del difensore napoletano, non esente da critiche dopo la sfida di ieri. Ancora una volta il Napoli non ha saputo tenere la porta inviolata in campionato, dato sempre più preoccupante: nelle dieci gare interne del 2019 la squadra di Ancelotti ha infatti subito ben 9 reti.





