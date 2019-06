Koulibaly dopo la finale Champions: «Orgogliosi della nostra stagione»

«Ripenso alla nostra stagione: possiamo essere orgogliosi». Questo il breve messaggio di Kalidou Koulibaly, lanciato sui social account del difensore franco-senegalese. Kalidou, convocato dalla nazionale per la prossima Coppa d'Africa, è in ritiro con il suo Senegal ma la finale di Champions League vinta ieri sera dal Liverpool deve aver fatto riaffiorare nella sua memoria ricordi non troppo lontani.



Tra i momenti da incorniciare della stagione, infatti, Koulibaly inserisce anche i match di andata e ritorno in Champions contro il Liverpool, poi campione. La sfida contro Van Dijk, Salah e Mané, connazionale a cui ha fatto anche gli auguri nelle ultime ore, aveva portato il difensore azzurro ai vertici delle attenzioni del calcio europeo, con prestazioni al limite della perfezione. Il Napoli, prima della sconfitta di Anfield all'ultima curva, aveva infatti battuto al San Paolo di misura la squadra che sarebbe diventata poi campione d'Europa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA