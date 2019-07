Napoli, Koulibaly fa festa in Egitto: «Il nostro viaggio continua»

Leader e trascinatore. Kalidou Koulibaly non vuole saperne di lasciare il torneo e con il suo Senegal ha la meglio anche dell'Uganda nei quarti di finale della Coppa d'Africa. I Leoni di Teranga si aggiudicano così il pass per i quarti in Egitto - che ospita la manifestazione - e Kalidou festeggia.



«Buona prestazione e vittoria meritata: il nostro viaggio continua!» ha scritto il difensore napoletano su Twitter a fine gara. Tanti i messaggi di complimenti per Koulibaly, soprattutto dai tifosi napoletani che non lo vedranno a Dimaro ma sperano possa arrivare fino in fondo al torneo.



