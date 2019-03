Koulibaly, festa per le 200 presenze: «Orgoglioso di essere in azzurro»

Il traguardo tagliato contro il Sassuolo, ma la voglia di festeggiarlo contro l’Udinese, magari riportando alla vittoria il Napoli dopo il passaggio a vuoto in Europa League contro il Salisburgo. Fa festa Kalidou Koulibaly, centrale azzurro che una settimana fa aveva tagliato il traguardo delle 200 presenze in maglia azzurra.



«Sono felice ed orgoglioso di essere qui. Sempre forza Napoli» ha detto Kalidou al pubblico festante del San Paolo in attesa del calcio d’inizio, in mano la maglia numero 200 consegnatagli da Ghoulam. Il franco senegalese era arrivato a Napoli sotto la gestione Benitez, nella stagione 2014-15, fino a diventare oggi un punto fisso della squadra azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA