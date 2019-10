Koulibaly ai microfoni del Genk: «Quanto affetto! Ma vinceremo»

Kalidou Koulibaly torna a Genk, dove ha giocato per due anni prima di approdare a Napoli. Il difensore azzurro tornerà titolare questa sera in campo in Champions League e per l'occasione ha rilasciato alcune parole al sito ufficiale del club belga.



«Sono felice di rivedere tanti amici qui, quanto affetto in queste ore» ha detto il franco-senegalese ai microfoni della società. «Potreste batterci? Certo, in Champions tutto è possibile, ma spero di poter vincere con il Napoli stasera. È una gara molto importante per noi e siamo venuti qui concentrati sul da farsi. È molto bello rivedere i tifosi del Genk».



