Napoli, attento all'offensiva di Mou: maxi offerta United per Koulibaly

Protagonista del weekend di calcio internazionale è stato sicuramente José Mourinho, il portoghese allenatore del Manchester United che ha strappato un punto in casa del Chelsea, sua storica ex squadra. Mou, in attesa di restituire smalto allo United, sembra avere già chiare in testa le idee per il prossimo mercato, una finestra di trasferimenti in cui rivoluzionare parte della rosa a disposizione per cambiare l'inerzia della stagione in corso.



Scampato al pericolo di esonero, almeno per il momento, Mourinho vuole convincere la proprietà americana dello United ad investire una cifra importante già nel prossimo mercato invernale. L'obiettivo, secondo quanto riportato dal Sunday Times, sarebbe Kalidou Koulibaly, centrale difensivo del Napoli che è leader e punto fermo della squadra di Carlo Ancelotti.



Nell'ultima pausa delle nazionali, infatti, Mourinho avrebbe analizzato bene la situazione del mercato europeo convinto che al suo Manchester United possa essere linfa vitale la qualità del franco-senegalese, in cima alla lista da lui scritta. Il Napoli, però, che ha già rifiutato offerte monstre in passato, resta sereno: su Koulibaly ci sono anche le attenzioni di Real Madrid e Barcellona, ma il calciatore ha appena firmato il rinnovo fino al 2023 ed è stimato oltre i 100 milioni di euro.

