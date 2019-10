«È stato bello tornare qui, a fine partita tutto lo stadio ha urlato il mio nome». Kalidou Koulibaly torna a Genk, la città che l'ha visto protagonista per due anni prima dell'approdo a Napoli. «Alla fine è stato importante il pareggio, il Genk è una squadra che ha qualità. Abbiamo fatto bene a singhiozzo, ma non siamo riusciti a segnare, potremmo essere felici del punto ma ci mancano alcune cose per vincere gare come questa».



Cosa manca a questo Napoli? «Servivano più rabbia e determinazione, se non fai gol poi rischi di perderla», ha detto a Sky il difensore. «Spiace non aver portato a casa i tre punti, ma abbiamo ritrovato la nostra solidità questa sera, speriamo di essere così anche in campionato. Sappiamo che possiamo fare meglio di così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA