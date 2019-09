Napoli, l'ammissione di Llorente: «Il ko col Cagliari è un duro colpo»

«La sconfitta con il Cagliari è stato un colpo duro per noi, abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni ma quando sbagli tanto poi capita nel calcio che l'altra squadra ha un'opportunità e fa gol. Ma dobbiamo continuare, ora c'è già il Brescia e dobbiamo imparare da queste gare perse e cercare di fare meglio». Lo ha detto l'attaccante del Napoli Fernando Llorente a Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo torna sull'episodio contestato dal Napoli in occasione della ripartenza del gol del Cagliari: «Mi hanno tirato la maglia - dice - me l'hanno rotta. È un vero peccato. Io non sono uno che si butta per terra, ma l'arbitro doveva fischiare il rigore. Speriamo di essere più fortunati la prossima, perché sconfitte così non devono più succedere, quelle gare si devono vincere se vuoi lo scudetto. Domenica dobbiamo dare il massimo col Brescia, far divertire i tifosi, speriamo di fare una grande gara». Llorente spiega che la coppia con Milik funziona: «Mi sono trovato bene con lui, si muove bene, crea spazi, lotta per la squadra. È un grandissimo giocatore. Ultimo passaggio sulla Champions League: «Con il Liverpool - spiega - era una gara speciale per me dopo aver perso la finale dello scorso anno con il Tottenham, è stata una bella rivincita, ma l'importante è giocare sempre con quella intensità anche se è difficile. Col Brescia dobbiamo farlo, scendere in campo con quella intensità e dimostrare sempre che tutte le gare sono importanti».

