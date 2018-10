Mbappé, Pogba e Lacazette al posto di Mertens, Insigne e Allan. Succede per una volta a Malcuit. Sì, perché il terzino del Napoli è stato inserito nella top 11 della settimana del giornale francese l'Equipe che mette insieme i migliori giocatori transalpini dell'ultimo turno. Alla luce dell'ottima prestazione contro il Sassuolo, allora, non poteva che ricevere una maglia da titolare anche Malcuit. Una gran bella soddisfazione per il terzino che era arrivato a Napolia fari spenti nell'ultima sessione di mercato e adesso sta conquistando sempre più la fiducia dell'allenatore e l'affetto della piazza. Ora è arrivata anche la convocazione della squadra della settimana del più imporntante quotidiano sportivo francese dove condivide il campo con i mostri sacri del calcio della sua nazione.





