Napoli, l'esordio è a Belgrado Cavani al San Paolo il 6 novembre

Napoli in Champions: diramato il calendario delle partite degli azzurri. Per la squadra di Ancelotti esordio il 18 settembre alle 21 nello stadio Marakana, sul campo della Stella Rossa, che proprio ieri aveva avuto dall'Uefa lo sconto di un turno sulla squalifica. Il 3 ottobre la sfida al San Paolo con il Liverpool, il 24 ottobre a Parigi per il primo rendez-vous con Edinson Cavani e il Psg. Il 6 novembre Napoli-Psg al San Paolo, il 28 novembre Napoli-Stella Rossa e infine l'ultimo impegno del girone, la trasferta di Anfield contro il Liverpool l'11 dicembre.

