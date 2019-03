Napoli, l'ex presidente Ferlaino: «Maradona spiato solo da noi»

di ​Angelo Rossi

Ingegnere Ferlaino, il Napoli faceva pedinare Maradona?

«Assolutamente no, la domanda è sbagliata».



Ci dica allora direttamente la risposta.

«Il Napoli pedinava Maradona».



Scusi, non è la stessa cosa?

«No, perché la società della quale ero presidente non ha mai dato alcun incarico ufficiale a estranei di controllare i nostri calciatori».



E chi li spiava?

«I miei dirigenti. Ricordo che ai tempi di Diego c’era il caro Dino Celentano al quale avevo chiesto di tenere d’occhio i giocatori più vispi, in particolare quelli che non erano sposati. Oltre a Maradona, naturalmente».



Eravate dirigenti, non investigatori. Come si pedinava un elemento come Maradona?

«Si sa che Napoli è una città tentacolare, soprattutto per gli sportivi di un certo livello. E si sa anche quali sono i punti di ritrovo più frequentati in città: night, ristoranti, club, discoteche, più o meno il giro è quello, non viviamo in una metropoli con cinque milioni di abitanti».



Possibile che quel dirigente da lei incaricato, abbia incaricato a sua volta una persona estranea alla società?

«Probabile, se è accaduta una cosa del genere, è stato a mia insaputa».



Cosa le raccontava Celentano quando era sulle tracce di Maradona?

«Venivo a conoscenza delle sue abitudini, in particolari i giorni e gli orari in cui usciva. Va detto, e questo lo sapete tutti, che durante tutta la sua permanenza a Napoli, Diego poteva allontanarsi da casa soltanto di notte».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

