Napoli, rumors dalla Spagna: piace l’ex Juventus Llorente

Giocherà la finale di Champions il prossimo sabato con la maglia del Tottenham, ma il prossimo anno potrebbe lasciare la Premier League. Fernando Llorente in cerca di nuova squadra, vorrebbe tornare in patria ma non è detto che le porte della Liga si riaprino.



E su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Napoli. Secondo quanto riportato da Diario As, il club azzurro ha messo il nome dell’ex Juventus nella lista di Giuntoli, sufficiente alternativa ad Arek Milik nella prossima stagione. Qualche settimana fa le parole de sui agente: «Non ci dispiacerebbe una avventura in azzurro».

