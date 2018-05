Napoli, i retroscena della cena di fine stagione

di Delia Paciello

Buon umore a Villa D’Angelo per la cena di fine anno del Napoli. Chiacchiere e sorrisi quando pian piano la terrazza panoramica si riempie: i calciatori accompagnati dalle loro dolci metà si godono il tramonto all’aperto, il patron azzurro e Sarri brindano insieme per l’aperitivo prima di accomodarsi a tavola. Anche alcuni attori di Made in Sud presenti per animare la serata.



Le lady azzurre si riuniscono tutte al tavolino esterno prima di accomodarsi all’interno: si parla del più e del meno, dell’acconciatura, dell’abito, e scappa qualche complimento per il look. Impeccabile Yolanda Reina, che anche questa volta ha accompagnato il marito per l’ultimo saluto pacifico al club, dopo le discussioni e le polemiche di qualche cena fa. Qualcuno ha uno sguardo un po’ perso, malinconico, di chi sa che qualcosa sta per cambiare, che certamente qualcuno andrà via ed è l’ultima volta che il Napoli dei record sarà cosi unito. Mario Rui cerca di unirsi ai compagni, passando a chiacchierare da un gruppetto all’altro, un po’ con gli spagnoli Reina e Albiol, un po’ col gruppo dell’Europa dell’Est, Hamsik, Rog, Zielinsky, e i compagni si complimentano per la convocazione in nazionale. Solitario, senza la compagna, ma con tutta la voglia di integrarsi in questo Napoli che vuole continuare a sognare anche nella prossima stagione. Tutti vogliono salutare al meglio l’annata strepitosa, e pian piano si accomodano nella sala interna in attesa delle assaporare le delizie dello chef: un menù gourmet a base di pesce, dai gamberi vaporizzati agli agrumi e il salmone affumicato, poi un leggero risotto con fiori di zucca e totanetti rossi e per secondo merluzzo del baltico in crosta di alghe, burrata e crema al basilico. Ma non manca però «a centrocampo» la carne: coste di manzo con fiori di rosmarino. Insomma com’è buona usanza in città, a tavola anche i calciatori e la dirigenza azzurra si trattano decisamente bene.

