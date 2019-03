Napoli, la febbre mette Fabián ko, lui fa il tifo da casa: «Forza ragazzi»

Lo stato influenzale che l’aveva colpito nelle ultime ore non gli ha permesso di essere in campo, così Carlo Ancelotti ha dovuto rinunciare a Fabián, lo spagnolo che attende di rispondere alla prima chiamata della nazionale di Luis Enrique. Al suo posto Piotr Zielinski ad agire da centrale, ma l’ex calciatore del Betis ha voluto far sapere alla squadra la sua vicinanza. Dal suo profilo Instagram, una foto davanti alla Tv, proprio in attesa di Napoli-Udinese. «Forse ragazzi» ha scritto Fabián, pronto a rientrare nel gruppo azzurri dopo la sosta della prossima settimana.









