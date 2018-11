Napoli, la forza del turnover tra l'Empoli e la Champions

di Pino Taormina

Per dire dell'importanza del turnover e del peso dei panchinari: in 10 partite di serie A, Carlo Ancelotti ha schierato 10 formazioni diverse (con la Champions diventano 13 su 13), affidandosi alla rotazione perenne e centrifugando il concetto stesso di titolarissimo. Qualcuno lo è (Koulibaly) ma per il resto, ogni volta è un mix. Anche Spalletti si è adeguato e con la Lazio ha cambiato: non lo fa con particolare fervore, ma all'Olimpico non ha solo cambiato formazione ma anche modulo. E la Juve? Della flessibilità, Allegri ha fatto la sua arma in più: lo scorso anno, 36 volte su 38 ha cambiato gli undici titolari. In pratica, solo due volte ha giocato con la stessa squadra (con il Genoa, alla II giornata e con l'Udinese alla IX).



RONALDO E KOULIBALY

Solo Allegri può fermare Ronaldo. E fino ad adesso non lo ha mai fatto. Neppure mai sostituito. Ha spiegato Ancelotti: «Le rotazioni le puoi fare se hai un ricambio che consideri dello stesso livello». Motivo per cui a Madrid Cristiano non usciva mai e lo stesso succede a Torino. Allegri ha poi schierato titolari nove volte su dieci Bonucci, Szeczesny e Alex Sandro. Poi via al turnover. Nel Napoli è Koulibaly quello sempre presente, lo stakanovista del campionato; alle sue spalle Hysaj e Allan. L'Inter ha Handanovic come intoccabile, poi via via ci sono Brozovic (749'), Skriniar (740') e Asamoah (715'). La ricerca della stabilità non è uno degli assiomi del tre tecnici che si contendono la serie A.



IL PESO DEI CAMBI

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati: cinque, due dei quali realizzati da Mertens, entrambi decisivi per il risultato finale (il pari alla Roma, il gol-vittoria al Milan). Mertens, Allan, Koulibaly e Zielinski sono andati sempre in campo, anche se non sempre titolari; Hysaj e Insigne hanno saltato solo una gara. Una volta si cominciava a dosare le forze in primavera, adesso è diverso: bisogna prevedere, ancor prima che curare. E allora non sorprenda che dopo 10 giornate sia Allegri che Ancelotti e Spalletti abbiamo già mandato in campo 21 giocatori ciascuno.





