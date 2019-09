Napoli, la forza del gruppo azzurro Llorente: «Non esiste inizio migliore»

«3 punti e doppietta! Non potevo immaginare un inizio migliore». Così Fernando Llorente festeggia i due gol arrivati ieri al Via del Mare di Lecce contro i giallorossi. L'attaccante spagnolo per la prima volta è partito titolare con la maglia azzurra e ha ringraziato la fiducia di Ancelotti con due gol importanti. Accanto a lui in attacco anche il rientrante Arek Milik: «Bello ritornare in campo in una gara ufficiale! Bellissimo indossare di nuovo la maglia della mia squadra per questa importante vittoria! Sono felice. Forza Napoli!»



«Grande partita e tre punti importanti» il messaggio social di Eljif Elmas, il centrocampista macedone ieri titolare anche per l'assenza di Fabián. In mezzo al campo con lui lo spagnolo Fabián: «Grande prestazione di tutta la squadra in un campo insidioso, stiamo lavorando nella giusta direzione, avanti cosi» ha scritto il centrocampista. Prima da titolare anche per Malcuit che ha ringraziato i suoi: «Congratulazioni a tutti per questa vittoria».Assente Kostas Manolas, rimpiazzato da un preciso Nikola Maksimovic: «Vittoria importantissima, continuiamo così» il pensiero del serbo su Instagram. Era tornato dal primo minuto a Lecce anche Faouzi Ghoulam, il terzino algerino che ora cerca continuità: «Dobbiamo pensare soltanto a lavorare e a fare punti: avanti così».

