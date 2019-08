Napoli, la gioia di Gaetano: «In un anno dalla Primavera al Barcellona»

«Stiamo facendo un ottimo lavoro, grazie alle cose studiare in allenamento che riportiamo in partita. Sono napoletano e darò sempre tutto per questa maglia». Queste le parole di Gianluca Gaetano subito dopo la partita vinta al Velodrome contro il Marsiglia.



Il giovane napoletano ha parlato de suo momento ai microfoni di Sky Sport. «Per me è incredibile, lo scorso anno giocavo in Primavera coi miei coetanei, ora sfido il Barcellona di Suarez e Messi».

