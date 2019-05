Il mercato passa dalle donne anche a Napoli. Kieran Trippier è un obiettivo del calciomercato azzurro della prossima estate, il terzino inglese del Tottenham lascerà la Premier League ed anche Giuntoli pensa a lui per rinforzare il reparto degli esterni difensivi a disposizione di Carlo Ancelotti.



Secondo quanto riportato da Sky, sarebbe stata la moglie di Trippier la prima a conoscere la città: Charlotte si troverebbe infatti proprio a Napoli in queste ore, in visita nel capoluogo campano interessata alle strutture della città, oltre che alle scuole per il figlio Jacob. «La moglie di Trippier a Napoli? Non lo so, sinceramente. Ma questa è una bella città, ci si viene anche in vacanza», ha risposto con un sorriso in conferenza Carlo Ancelotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA