Napoli, la prima volta di Gaetano in A: compleanno da incorniciare

Lo scorso gennaio il primo sorriso, la prima soddisfazione. Quattro mesi più tardi, un sorriso ancora più largo. Gianluca Gaetano ringrazia la pioggia di Ferrara e bagna due volte l’esordio al Mazza, la sua prima volta in Serie A con la maglia azzurra - nera per l’occasione di campionato - che conosce molto bene. Per il prodotto della Primavera, che si era già visto ad inizio 2019 in Coppa Italia contro il Sassuolo, una bella soddisfazione regalata da Ancelotti nel finale di match contro la Spal con una manciata di minuti da conservare nel migliore cassetto dei ricordi.



Una stagione sicuramente piena di sorrisi per Gianluca, napoletano classe 2000 e gioiello del vivaio che quest’anno con la guida tecnica di Baronio ha letteralmente trascinato la Primavera che ancora cerca la salvezza. 21 gol con 8 assist tra i pari età, ma soprattutto la certezza di poter essere un punto di riferimento per i compagni anche al piano superiore. Ancelotti l’ha accolto a braccia aperte a Dimaro lo scorso luglio, l’ha seguito durante tutto l’anno con i più giovani e l’ha premiato spesso durante la stagione.



Gli allenamenti a Castel Volturno, le prime convocazioni, la presenza in Coppa e la panchina europea nella trasferta di Zurigo. Un talento da conservare e coltivare per le prossime stagioni: con 19 anni appena compiuti (è nato il 5 maggio), migliore regalo di compleanno da questo campionato non poteva chiedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA