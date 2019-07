Napoli, la prima volta di Manolas: esplode l'entusiasmo a Dimaro

di Roberto Ventre

Manolas mette per la prima volta piede sul campo ed esplode l'entusiasmo tra i tifosi azzurri in tribuna a Dimaro. Prima di raggiungere la palestra il difensore greco cammina sulla pista di atletica davanti alla tribuna e per lui c'è una pioggia di applausi. Accoglienza super pe ril necoacquisto azzurro che con Koulibaly formerà una coppia centrale difensiva sulla carta tra le più forti di tutta la serie A. Tanti cori «Kostas, Kostas» e applausi: molto sorridente il'ex difensore della Roma che ha cominciato il lavoro in palestra e ha già percepito il clima di grande entusiasmo che c'è nella tifoseria azzurra nei suoi confronti

