Napoli, la proposta d'amore di Milik alla bella Jessica: «Ha detto sì!»

La notte stellata di Mykonos a fare da scenario per uno dei momenti più importanti della vita di una coppia. L'estate d'amore del Napoli continua e, dopo le nozze già vissute di Piotr Zielinski ed Elseid Hysaj, ora è il momento di Arek Milik: l'attaccante polacco ha chiesto la mano alla compagna Jessica ieri sera in vacanza, pubblicando poi lo speciale momento sui social. «Ha detto sì!» ha scritto l'attaccante napoletano ai suoi fan su Instagram.



I due, ora, dovranno programmare e preparare le nozze, ma nel frattempo Jessica, sempre al fianco di Arek nei momenti difficili degli ultimi anni a Napoli, ha scritto un lungo messaggio a quello che sarà il suo futuro marito. «Arriva un giorno in cui capisci che è il momento giusto per scrivere un nuovo capitolo, anche se cambierà poco perché l'amore che c'è stato negli anni è già un giuramento sufficiente. Arriva un giorno che tutti aspettano. Il mio è appena arrivato», ha scritto.

