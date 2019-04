Napoli, la ricetta di Allan: «L'Arsenal si può colpire»

Mea culpa anche di Allan, centrocampista brasiliano che non è stato tra i migliori dopo il match con l'Arsenal. «Loro sono forti soprattutto in casa, ovviamente abbiamo sbagliato qualcosa ma è tutto ancora aperto. Vedremo cosa abbiamo sbagliato, forse l’approccio doveva essere migliore, ma credo che possiamo ancora ribaltarla» ha detto l'azzurro.



«Non abbiamo avuto problemi solo a centrocampo, ora pensiamo a reagire. Il secondo tempo è stato chiaro, abbiamo avuto occasioni giocando il nostro calcio, abbiamo tutte le qualità per ribaltare il risultato» ha continuato in zona mista. «Loro concedono tanto, lo abbiamo visto e potevamo segnare. Soffrono principalmente in trasferta, siamo una squadra forte e possiamo rimontare. I tifosi hanno ragione, dobbiamo accettare le contestazioni, ma noi ci crediamo dentro lo spogliatoio. Ci siamo detti che dobbiamo pensare già al ritorno, manteniamo la testa alta».



© RIPRODUZIONE RISERVATA