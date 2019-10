Napoli, la ricetta di Ancelotti: meno cambi per il rilancio azzurro

di Pino Taormina

Una questione di testa, un'altra di tattica. È la settimana in cui Carlo Ancelotti tornerà ad avere tutto il Napoli davanti a sé. Al completo. Difficile che arrivi l'abiura al 4-4-2, anzi Ancelotti insisterà ancora sul percorso iniziato un anno fa di questi tempi. Vuole un Napoli offensivo ed è convinto che questo schieramento porti ad avere maggiore pericolosità in avanti rispetto allo schieramento con il tridente andato in scena a Torino. Da oggi rientrano i primi nazionali, a partire da quel Milik che dalla Polonia ha mandato messaggi non di poco conto dopo aver ritrovato la via del gol (l'ultima rete in una gara ufficiale a Verona, il 14 aprile). «Tornare al gol è stata una grande emozione. Mi piacerebbe giocare con maggiore continuità e avere più di 15 minuti a partita. Ma non dirò altro. Vorrei avere più spazio». Il punto è che questo spazio va meritato e da tempo nel Napoli le sue prestazioni sono piuttosto deludenti.





