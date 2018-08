Riscatto Napoli, 3-1 al Borussia: gli azzurri ritrovano gol e sorriso

di Gennaro Arpaia

Se risposta doveva essere, risposta, almeno in parte, c’è stata. Con tante difficoltà, ma anche con tanta voglia, il Napoli sperimentale di Carlo Ancelotti, che rivoluziona la squadra vista in campo lo scorso sabato, si aggiudica il secondo match del tour europeo battendo a San Gallo il Borussia Dortmund di Lucien Favre. Match subito in discesa per la squadra azzurra che, per l’occasione, veste e presenta ai suoi tifosi la nuova maglia da gara di colore nero che sarà usata nella stagione che sta per cominciare ufficialmente. Il gol che apre le danze è di Arkadiusz Milik: il Napoli ruba palla sulla trequarti con Hysaj e serve il polacco, che fa partire un bolide di sinistro imparabile per Bürki. Grande gioia per l’ariete azzurro alla ricerca di un sorriso dopo l’uscita negativa contro il Liverpool.



Il Borussia, però, non ci sta. La squadra tedesca si riversa subito in attacco e sfiora il pari con la traversa scheggiata da Dahoud. Il brivido dà una scossa agli azzurri che provano ad alzare l’intensità in difesa e trovano un convincente Karnezis: il greco risponde presente ai tiri di Philipp e Pulisic e riscatta in parte il pesante passivo accumulato lo scorso sabato con tanto di critiche a supporto.Nel momento di maggiore spinta tedesca, arriva però il raddoppio napoletano. Angolo di Verdi e incornata precisa di Maksimovic che anticipa tutti e fa 2-0- Nel finale di primo tempo, la squadra di Ancelotti consolida il vantaggio e tiene a bada un Borussia pericoloso solo ad avvio di ripresa. I gialli provano a dimezzare lo svantaggio nel secondo tempo e ci riescono al minuto 65 con Philipp, appena dopo la mini rivoluzione napoletana.Ancelotti, infatti, manda in campo i titolari appena prima del gol del Borussia ed è proprio una sfortunata deviazione di Koulibaly in chiusura a spianare la strada agli avversari. Gli azzurri, però, non si perdono d’animo: la risposta è subito di Callejon, servito splendidamente in area, ma il tiro dello spagnolo è arginato da Bürki. Nel finale sono i tedeschi a provare il pressing per il pareggio, ma dalle parti di Karnezis non si soffre mai veramente e gli azzurri ne approfittano in contropiede: splendida l’azione che si sviluppa con il subentrato Fabián Ruiz sulla sinistra e si conclude con il connazionale Callejon, sinistro preciso sul secondo palo bello da vedere e che chiude i conti. È 3-1 il finale, Ancelotti sorride e cancella in parte il ricordo del Liverpool. Dopo una sconfitta ed una vittoria, contro il Wolfsburg il prossimo sabato il Napoli è chiamato a confermare i progressi fatti vedere stasera, cancellando errori e sbavature ancora accettabili in questo periodo dell’anno.

