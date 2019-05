Napoli, la saracinesca Meret: «Vogliamo superare gli 80 punti»

Il Napoli che si prende i tre punti a Ferrara passa anche dai suoi guantoni. «Fa piacere tornare qui e giocare così, ci sono cresciuto. È stato emozionante essere accolto con gli applausi, questa città è sempre nel mio cuore». Alex Meret ringrazia ma non si fa intenerire e cala la saracinesca sulle voglie di pareggio della Spal.



«Era importante vincere oggi per poter finire al meglio il campionato», ha continuato il portiere azzurro a Sky. «È stata una bella partita giocata a viso aperto da entrambe. Vogliamo arrivare agli 80 punti, sarebbe la migliore conclusione, faremo di tutto per riuscirci. Siamo un gruppo di giovani che il prossimo anno avranno più esperienza. Con qualche nuovo arrivo e il lavoro del mister faremo di tutto per stare il più in alto possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA