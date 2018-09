La settimana perfetta di Vinicius Figlia in arrivo e doppietta decisiva

di Gennaro Arpaia

La buona stella di Vinicius Morais non sembra volersi spegnere. L'attaccante brasiliano, di proprietà del Napoli e spedito in prestito in Portogallo nell'ultimo calciomercato, continua ad incantare e a conquistare la fiducia dei suoi nuovi tifosi al Rio Ave a suon di gol. Anche ieri, nel match contro il Boavista in campionato, il classe '95 è stato decisivo per la vittoria finale con una bellissima doppietta e l'impressione di essersi calato perfettamente nella nuova realtà.



Il primo tempo è tutto uno show per Vinicius, lanciato titolare e trasformatosi in vero e proprio rebus per gli avversari: il brasiliano apre la sfida al quarto d'ora, approfittando di un errore del difensore avversario e siglando il primo vantaggio, coglie la traversa con una bellissima giocata poco dopo e chiude i conti prima dell'intervallo con un tunnel al portiere ospite. Per lui terzo gol di fila in campionato, quarto in sette partite stagionali.



A nulla vale la rete ospite con Lopes, il Rio Ave conquista la quarta vittoria in campionato e resta in zona europea, a soli due punti dal primo posto. Per Vinicius una settimana perfetta: qualche giorno prima della doppietta, infatti, il calciatore aveva annunciato via social la nuova gravidanza della compagna Caroline, in dolce attesa della secondogenita Sara che nascerà nei prossimi mesi.





