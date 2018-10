Napoli, la sfida Champions coi Reds in chiaro su Rai 1

Torna la Champions League, il più prestigioso torneo europeo per squadre di club: mercoledì 3 ottobre, su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, andrà in onda, dal San Paolo di Napoli, Napoli-Liverpool. È la seconda giornata del gruppo A, ma per gli azzurri di Ancelotti l'esordio casalingo è già decisivo per continuare a sperare nel passaggio del turno in un gruppo difficilissimo.



Dopo il pareggio a reti inviolate di Belgrado, infatti, per il Napoli è obbligatoria la vittoria contro un avversario che due settimane fa, ad Anfield, ha tramortito il PSG: una sconfitta con i reds, reduci dall'1-1 in Premier League contro il Chelsea dell'ex allenatore azzurro Sarri. partita sarà raccontata da Stefano Bizzotto e Sebino Nela, al suo esordio come commentatore, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi e Amedeo Goria: lo studio pre e post partita, invece, sarà affidato a Paola Ferrari ed Alberto Rimedio, con Paolo Rossi. Il post partita, in particolare, che andrà in onda su RaisportHD subito dopo il termine della gara, firmato da Enrico Testa, sarà un vero e proprio programma completamente dedicato alla Champions, con interviste live da Napoli e da Eindhoven (dove sarà impegnata l'Inter), commenti sulle partite delle altre squadre italiane e con tutti i gol del secondo turno.

