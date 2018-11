Napoli, cosa succede adesso: Psg-Liverpool sarà decisiva

di Gennaro Arpaia

Il pareggio contro il Paris Saint Germain regala al Napoli di Ancelotti una sola certezza: contro i francesi, gli azzurri avrebbero vantaggio degli scontri diretti in caso di eventuale arrivo a pari punti. La notte del San Paolo non mostra ai tanti tifosi azzurri accorsi la migliore versione della squadra di casa, ma lascia tutto aperto per il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League.



A “complicare” le dinamiche del gruppo C ci ha pensato però il Liverpool: la squadra di Klopp è stata battuta a sorpresa a Belgrado dalla Stella Rossa, un 2-0 in favore dei padroni di casa che rilancia i serbi clamorosamente nel cuore del girone e ferma l’ascesa dei Reds, già pronti a festeggiare mezza qualificazione. Al momento, dunque, Napoli primo proprio insieme al Liverpool con 6 punti, poi il Paris Saint Germain con 5 e la Stella Rossa, fanalino di coda con 4 punti.



Il quinto e penultimo turno, dunque, sembra poter essere decisivo. E il Napoli potrebbe addirittura festeggiare la qualificazione con una gara d’anticipo: se gli azzurri, infatti, dovessero vincere al San Paolo contro la Stella Rossa nel prossimo turno, con il contemporaneo pari o la sconfitta del Psg a Parigi Ancelotti e i suoi sarebbero già agli ottavi. Tutto si deciderà al Parco dei Principi visto che dallo scontro tra parigini e Reds verrà fuori una indicazione importante sulle sorti di questo Napoli.Nel caso in cui, invece, la squadra di Tuchel dovesse portare a casa i tre punti contro gli inglesi, allora tutto si deciderà nell’ultima curva del Girone C, con il Napoli impegnato a quel punto in un tutto per tutto ad Anfield contro il Liverpool che venderà cara la pelle per portare a casa gli ottavi. La squadra di Ancelotti avrebbe, in quel caso, due risultati su tre dalla sua, potendo permettersi anche un pareggio in casa di Salah e compagni. Contemporaneamente il Paris Saint Germain avrebbe un piede e mezzo al prossimo turno e dovrà conquistarsi la qualificazione su un campo comunque complicato contro la Stella Rossa.

