Napoli, lady Lozano non sente le critiche e si gode il sole di Napoli

Le critiche corrono veloci, sui giornali come in rete, e toccano tutte il Chucky Lozano, il calciatore messicano arrivato sul finire dell'ultimo mercato estivo per rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Dopo il gol all'esordio in casa della Juventus, l'ex Psv ha mostrato a tutti una netta involuzione, fisica come tattica, non brillando mai quando l'allenatore azzurro l'ha lanciato in campo.



La serenità, però, in casa Lozano non sembra essere andata via. Questa mattina Ana Obregon, compagna del messicano azzurro, ha mostrato ai fan su Instagram le immagini dal balcone di casa con l'eloquente scritta «Paradise» rivolta al sole ed al mare di Napoli. Un segnale distensivo che allontana un po' le ombre delle ultime partite.





