E lady Lozano saluta Eindhoven: «Mi avete fatto sentire a casa»

Una lunga lettera sui social per salutare Eindhoven, la città che negli ultimi anni ha ospitato la sua famiglia. Così Ana Obregon, moglie di Hirving Lozano, ha detto addio all’Olanda prima di stabilirsi definitivamente a Napoli, nuova tappa del compagno.



«Sono tante le persone, la lista sarebbe interminabile, ma posso assicurare che mi sono sentita a casa», ha scritto la messicana. «Ho conosciuto la tua gente e le tue abitudini, la tua cultura, le tue traduzioni. Anche se il tempo non e bastato a conoscerle tutte. Quello che mi portò dietro è più che sufficiente per dire che sei unica, porterò tutti nel mio cuore. Olanda, ti rispetto e ti ammiro, grazie Psv».





© RIPRODUZIONE RISERVATA