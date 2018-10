Lady Milik e quella notte da incubo: «Che paura, la Polonia è più sicura»

di Delia Paciello

Spesso in viaggio per lavoro e per seguire la sua passione per la moda, Jessica Ziolek, la bellissima fidanzata di Arek Milik, ama Napoli nelle sue mille sfaccettature e cerca di trascorrere quanto più tempo possibile in città accanto alla sua dolce metà: «Sono molto contenta di essere qui e sono tifosissima del Napoli. Sono una modella e mi capita di viaggiare; torno spesso in Polonia, la mia terra, ma questa è una città stupenda che amo visitare non solo per i bei negozi e per vedere la moda italiana, ma anche per la sua storia. Ho studiato e mi sono informata sull’arte e la cultura del posto, è una cosa che mi affascina molto».



Dai vicoli caratteristici ai salotti di lusso, la sorridente e solare lady azzurra cerca di conoscere a pieno la città. Ma ha avuto modo di provare sulla propria pelle anche gli aspetti più negativi. «Mi sono spaventata molto al momento della rapina – svela Jessica – non è facile superare certi momenti. Anche Arek era spaventato. I napoletani sono abituati a essere sempre attenti, sembra che qui non sia strano subire un furto. In Polonia però non è così e non è piacevole vivere con queste ansie. Per fortuna non è successo nulla di grave, quindi non è neanche il caso di farne una tragedia. Apprezzo tutte le altre cose uniche e spettacolari della città e cerchiamo di prenderci il meglio».



Tra le cose che non passano inosservate anche la passionalità e il calore dei tifosi napoletani: «Amo andare allo stadio e seguire Arek, mi piace condividere con lui questi momenti. Soprattutto all’inizio mi stupiva tanto il tifo: è davvero spettacolare. Il San Paolo è unico, e lì so che il mio ragazzo si sente pronto a dare il meglio di sé. Influisce tanto la carica del pubblico, l'ha sentita in questi anni a Napoli anche nei momenti più difficili e gli è stata molto d’aiuto».Dalla panchina all’infortunio, l’attaccante polacco ha sempre affrontato con grinta e professionalità la situazione all’interno della squadra, dando il suo importante contributo ogni volta che è stato chiamato in causa. Oggi è un elemento fondamentale per l’attacco di Ancelotti, cresciuto notevolmente dopo gli sfortunati infortuni, uno di seguito all’altro, che lo hanno tenuto a lungo lontano dal campo. «È molto forte anche sotto l’aspetto mentale», racconta la sua Jessica. «Ha sempre affrontato con positività anche le difficoltà a lavoro, ha un bellissimo carattere ed è ottimista e dà serenità a chi gli sta accanto. Sono una donna fortunata». Anche a casa ha mille qualità ed è un supporto importante: «So che posso affidarmi e appoggiarmi a lui, psicologicamente è forte e stabile e mi dà tanta sicurezza. È entrato nella mia vita e l’ha migliorata. È un ragazzo speciale».

