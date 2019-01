Falcidiato da squalifiche e infortuni, frastornato per le polemiche sulla vicenda degli insulti razzisti a Koulibaly, culminata con la mancata riduzione da due a uno dei turni di sospensione del franco-senegalese, il Napoli arriva alla prima gara del girone di ritorno in condizioni morali non proprio al massimo. Contro la Lazio, al San Paolo, mancano Koulibaly, Insigne e Allan per le squalifiche rimediate a seguito dei convulsi e contestati episodi accaduti durante la gara del 26 dicembre scorso a San Siro con l'Inter e manca anche Hamsik che in quello stesso match fu costretto a uscire anzitempo dal campo per uno stiramento muscolare. Ancelotti e la squadra, però, se la vogliono giocare fino in fondo per cominciare nel modo migliore il girone di ritorno e mettere pressione alla Juventus impegnata domani sera allo Stadium col Chievo.



LA PARTITA IN DIRETTA



Pronti via e la Lazio sfiora subito il gol: Milinkovic-Savic salta più in alto di tutti sul cross da destra di Leiva ma Meret risponde da campione con una parata tutta d'istinto. La risposta del Napoli non si fa attendere: al 12’ sull'assist di Mario Rui, Milik indovina la volée mancina e quasi spacca la traversa con Strakosha immobile al centro della porta. È il 13esimo legno azzurro in questo campionato: nessuna squadra ne ha colpiti di più.



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 2 Malcuit, 33 Albiol, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 8 Fabian, 42 Diawara, 20 Zielinski; 14, Mertens, 99 Milik.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 23 Hysaj, 30 Rog, 31 Ghoulam. All. Ancelotti.



LAZIO (3-5-1-1)

1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 19 Lulic, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 5 Lukaku; 10 Luis Alberto; 17 Immobile.

A disposizione: 23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 7 Berisha, 11 Correa, 13 Wallace, 14 Durmisi, 15 Bastos, 20 Caicedo, 25 Badelj, 30 Neto, 32 Cataldi. All. Inzaghi.



ARBITRO: Rocchi di Firenze.

