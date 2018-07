Napoli, con Lazio e Milan al sabato Gli azzurri esordiranno su DaZn

di Gennaro Arpaia

Lazio-Napoli e Napoli-Milan, questi i primi due big match con cui si aprirà la stagione in campionato della squadra di Carlo Ancelotti. Sia all'Olimpico che al San Paolo, gli azzurri giocheranno di sabato sera (ore 20.30), due anticipi dal sapore di alta classifica che vedranno subito impegnati al massimo Marek Hamsik e compagni. Questa la decisione arrivata in queste ore dalla Lega Serie A che comunicherà a breve gli orari ufficiali dei due impegni anche attraverso i propri canali.



Gli azzurri di Ancelotti, dunque, andranno di scena per le prime due gare dell'anno sui canali di «DaZn», la nuova piattaforma che quest'anno trasmetterà tre diverse partite a settimana del massimo campionato italiano. DaZn, app che sarà visibile con e senza abbonamento ad altre piattaforme, trasmetterà ogni gara del sabato sera, ogni lunch match domenicale ed una gara, da definire settimana per settimana, delle 15 di ogni domenica.













