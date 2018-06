Leno escluso a sorpresa da Loew: il Napoli sferra l'attacco decisivo

di Gianluca Agata

A Joachim Loew si perdona tutto. Il detentore della coppa del mondo è lui ed è vietato criticarne le scelte. E allora, passi per l'esclusione di Goetze dalla rosa della Germania per i Mondiali di Russia 2018, giocatore che ha imboccato troppo presto il viale del tramonto, ma fa discutere la rinuncia a Leroy Sané. La stella 22enne del Manchester City, esplosa nelle ultime due stagioni con Guardiola non ha mai convinto in Nazionale e allora meglio lasciarlo a casa da dove guarderà il mondiale anche Bernard Leno, portiere obiettivo di mercato del Napoli, oggi al Bayer Leverkusen, cui Loew ha preferito Trapp, riserva al Psg. Buona notizia per il Napoli, sempre più vicino al tedesco. Il prezzo dell'estremo difensore tedesco potrebbe così abbassarsi, favorendo la trattativa con il Bayer. Leno è uno dei giocatori in testa ai desiderata di Ancelotti. Napoli potrebbe rappresentare la piazza ideale dove rilanciarsi in vista dell'Europeo 2020.



