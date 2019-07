Ounas anche senza Pépé: il Lille pensa ancora all'algerino

La strada di Nicolas Pépé sembra ormai chiara verso l'Inghilterra e l'Arsenal, con i Gunners che potrebbero annunnciarne l'acquisto proprio in queste ore. Secondo quanto riportato in Francia dal quotidiano La Voix Du Nord, gli inglesi avrebbero trovato l'accordo con il Lille per il trasferimento proprio come il Napoli ma, a dispetto di quanto fatto dagli azzurri, c'è stata intesa anche con il calciatore e i suoi agenti, fattore decisivo per la trattativa.



L'Arsenal, dunque, concluderà il trasferimento di Pépé nelle prossime ore, ma in Francia continuato a tenere aperti i contatti con il Napoli: il Lille, infatti, dovrà ora sostituire l'attaccante esterno ivoriano e per farlo guarda in casa azzurra. Tra i nomi fatti dalla dirigenza c'è anche quello di Adam Ounas, classe 1996 arrivato da Bordeaux a Napoli due anni fa e in cerca di continuità. L'algerino, fresco vincitore della Coppa d'Africa, poteva essere inserito proprio dal club azzurro nella trattativa per Pépé.

