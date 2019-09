Napoli-Liverpool, la gioia dei tifosi: «Quest'anno siamo proprio forti»

di Oscar De Simone

I campioni d’Europa non resistono all’impeto del Napoli ed escono sconfitti dallo stadio San Paolo per 2-0. Una partita avvincente e ricca di emozioni quella contro il Liverpool di Klopp che solo in poche occasioni ha messo in difficoltà la formazione azzurra. «Non abbiamo mai avuto paura – raccontano i tifosi – ed abbiamo sempre creduto nelle nostre potenzialità. Siamo forti e stasera lo abbiamo dimostrato in modo inequivocabile. Quest’anno abbiamo anche una panchina lunga e ricca di campioni che sicuramente ci mettono in condizioni di mantenere gioco e qualità, in ogni momento della partita. Siamo fiduciosi e crediamo in Ancelotti. Questa stagione può regalarci molte soddisfazioni».



