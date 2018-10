Napoli, Insigne è diventato grande: via i fronzoli, è il gol della maturità

di Marco Ciriello

Scivola dentro l'area del Liverpool Lorenzo Insigne e porta il Napoli lontanissimo dal San Paolo. È una grande serata, dove la squadra di Carlo Ancelotti vero stratega calcistico che non toglie il piccoletto, scegliendo di giocare a terra e non per aria aggiungendogli Mertens che fa una apertura che è una galassia per Callejon che la mette in mezzo con la perfezione di Federer tagliando fuori Alisson, il resto è la velocità mentale di Insigne che cala in picchiata, un tackle che porta il Napoli in testa al girone, contro tutte le aspettative, contro le previsioni, contro il risultato del Psg sulla Stella Rossa. Insigne si conferma il ragazzo della Champions, quello che segna al Real Madrid al Santiago Bernabéu, quello che già aveva punito ma su punizione Jürgen Klopp quando allenava il Borussia Dortmund.



Questa volta emette un verdetto fondamentale che consente al Napoli non solo di rifiatare, ma di ridere e tanto. Non c'è bisogno di rivalutarlo dopo la brutta prestazione con la Juventus, ma di cantarlo, per come ha giocato, per come ha saputo farsi trovare in area, e per come ha resistito in campo.



