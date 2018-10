Liverpool, Alisson sa come si fa: «Vincere al San Paolo è fantastico»

Sarà tra i protagonisti del match di mercoledì sera, lui che sa già cosa significhi giocare al San Paolo in una notte da brividi. Alisson è il nuovo portiere del Liverpool e vorrebbe portare avanti la tradizione iniziata a Fuorigrotta un anno fa. «È sempre difficile giocare contro una grande squadra come il Napoli, al San Paolo troveremo un tifo appassionato e un team pronto a dare tutto in campo per la vittoria», le parole del brasiliano al sito ufficiale dei Reds. Per lui una sola presenza a Fuorigrotta nella passata stagione ed una vittoria per 4-2 con la maglia della Roma. «L’unica volta che ci ho giocato abbiamo vinto, ma fu una delle gare più difficili di tutta la stagione e lo sarà anche domani».



«Hanno mantenuto lo stesso impianto di squadra negli ultimi tre anni. Spero di poter fare una grande gara e vincere ancora, ma di certo sarà una grande sfida per noi», ha continuato il numero uno dei Red. «Vincere al San Paolo è fantastico perché c’è una grande atmosfera che ti porta sempre a dare il massimo e a cercare il bottino pieno. Abbiamo fiducia nelle nostre possibilità, battere una grande come il Psg ti regala le giuste certezze. Giochiamo un gran calcio di squadra, questa è una delle nostre migliori qualità, tutti insieme rappresentiamo i grandi valori di questo club».

