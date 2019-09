Napoli, è la notte di Allan: ​il brasiliano e l'uomo delle coppe

di Roberto Ventre

Il guerriero brasiliano del centrocampo, l'uomo Champions del Napoli: Allan contro il Liverpool al San Paolo vinse tutti i duelli e fu uno dei trascinatori del successo degli azzurri. Poi mantenne un livello elevatissimo anche nella trasferta successiva con il Psg e in tutte le altre partite del girone tanto da catturare le attenzioni del club parigino che provò l'assalto a gennaio non andato a buon fine.



Allan è il mediano d'acciaio, l'uomo che non si ferma mai e recupera mille palloni: una diga fondamentale per evitare le ripartenze del Liverpool. Fresco per la sfida contro i campioni di Europa, sabato scorso non ha giocato contro la Samp dopo gli impegni con la nazionale verdeoro negli Stati Uniti. Il centrocampista del Napoli fa parte ormai in pianta stabile anche del Brasile, in estate ha vinto la coppa America, e per lui si prevede una stagione intensissima su più fronti.



